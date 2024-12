Palmeiras se junta ao Botafogo na concorrência por Jair e concorda em ceder jogadores ao Santos

Verdão entra no páreo em disputa com cariocas pelo zagueiro do Peixe e tenta se aproveitar do desejo do rival em contar com seus atletas / Crédito: Jogada 10

O Santos é alvo de investidas do Botafogo pelo zagueiro Jair desde a segunda janela de transferências deste ano. O clube carioca, por sua vez, retomou os esforços pelo defensor, mas deve ter a concorrência do Palmeiras. Isso porque o Alviverde mostrou interesse no ativo do rival do estado e concordou com a exigência de desembolsar a quantia solicitada, além de oferecer alguns atletas de seu atual elenco, cenário que anima o Peixe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na investida mais recente, o Botafogo enviou proposta de 9 milhões de euros (quase R$ 58 milhões) por Jair, assim como o volante Danilo Barbosa e o centroavante Tiquinho Soares. No período em que a janela europeia estava aberta, o Santos recebeu oferta financeiramente superior do Porto no valor de 12 milhões de euros (R$ 74 milhões, além da liberação definitiva do atacante Wendel Silva, que estava emprestado ao Alvinegro Praiano. Contudo, a possibilidade foi negada.