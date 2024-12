Oscar faz exames médicos para assinar com o São Paulo e encontra Rogério Ceni no hospital

Ex-goleiro e técnico do Bahia estava fazendo o check-up anual quando encontrou o meia no Albert Einstein / Crédito: Jogada 10

Próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo, o meia Oscar passou pelos tradicionais exames médicos no Hospital Albert Einstein. E, por coincidência, ele encontrou Rogério Ceni, que foi companheiro do jogador no Tricolor paulista. “Ídolo!”, postou o meia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atualmente técnico do Bahia, Rogério Ceni é referência na história do São Paulo. Ele esteve no hospital para realizar o check-up anual. Assim, encontrou com Oscar, que está muito perto de fechar novamente com o Tricolor.