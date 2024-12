Nenê, aos 43 anos, adia aposentadoria e renova com o Juventude; confira vídeo!

Anúncio do clube de Caxias do Sul se dá nas redes sociais por meio de um vídeo em que brinca com a idade do meio-campista

Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, o Juventude deu um presente para sua torcida. Afinal, oficializou a renovação de contrato com Nenê por mais uma temporada. O clube, aliás, postou vídeo em suas redes sociais em que brinca com a idade do meia. Assim, o jogador de 43 anos aparece com vestimentas que remetem a um aposentado, mas que se revela como um pesadelo.

Nenê chegou à Caxias do Sul para defender o Papo em 2023. Desse modo, ele irá para sua terceira temporada com a camisa alviverde. Até o momento, são 64 jogos pelo time jaconero, com dez gols e 11 assistências.