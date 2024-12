Mattos confirma saída de reserva de Cássio e destaca planejamento para goleiros no Cruzeiro

O goleiro Anderson, do Cruzeiro, está próximo de ser anunciado pelo Atlético-GO, um dos clubes rebaixados para a Série B do Brasileiro de 2025. A afirmação é do CEO da Raposa, Alexandre Mattos, que deixou claro que o jogador, reserva de Cássio, busca oportunidades para atuar com mais frequência.

Ainda de acordo com o veículo, o clube celeste seguirá com percentual dos direitos econômicos do atleta, que deverá assinar com os goianos até dezembro de 2027. Já o vinculo com os mineiros terminaria em dezembro de 2025.