Mano diz que desavença com Marcelo no Fluminense ‘não foi caso isolado’: ‘Gota d’água’

Treinador relembra áspera discussão durante jogo que culminou na rescisão de contrato do experiente lateral com o clube das Laranjeiras

Na véspera do Natal, Mano Menezes comentou sobre a áspera discussão que teve com Marcelo no jogo do Fluminense diante do Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O episódio culminou na rescisão de contrato do lateral-esquerdo com o clube carioca no dia seguinte. E o treinador foi claro: não se tratou de um “caso isolado”.

Naquela ocasião, o comandante optou pela entrada do camisa 12 aos 44 minutos do segundo tempo. Entretanto, de acordo com ele, ouviu “algo que não gostou” e falou para o experiente jogador retornar para o banco de reservas. Um dia após o ocorrido, o Tricolor das Laranjeiras anunciou a rescisão unilateral do vínculo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O fato do Marcelo não foi um caso isolado. (Na beira do campo) nenhuma direção toma nenhuma decisão por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d’água”, declarou Mano, em entrevista à ‘Rádio Grenal’. O treinador do Fluminense não chegou a explicitar o motivo pelo qual houve a desavença entre as partes. Mas, dias após o ocorrido, Marcelo fez reclamações de toques de Mano em seu braço. Ao que prontamente o jogador rebateu, afirmando que o treinador “queria fazer média com a torcida.” Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

