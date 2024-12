Grêmio encaminha contratação do técnico Gustavo Quinteros

Imortal não se abala com insucesso em negociações com Pedro Caixinha e planeja confirmar acordo com o profissional ainda nesta terça de Natal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio agiu rápido no mercado após decidir encerrar as tratativas com Pedro Caixinha. O clube gaúcho teve sucesso nas conversas com Gustavo Quinteros e progrediu nas tratativas com o atual técnico do Vélez Sarsfield, da Argentina. Assim, o comandante tem situação encaminhada para assumir o comando do Imortal na próxima temporada e a intenção é confirmar a sua contratação ainda nesta terça-feira (24), véspera do Natal. A informação é da ‘Rádio Gaúcha’. Caso a negociação tenha um desfecho positivo, o Tricolor Gaúcho não deve ter a obrigação de fazer uma compensação financeira ao clube argentino. Afinal, o seu vínculo com o Vélez Sarsfield expira no fim de dezembro. Deste modo, se houver o acordo entre as partes, Gustavo Quinteros, de 59 anos, terá a sua primeira experiência no futebol brasileiro.

Trabalho de excelência na Argentina O profissional teve o seu nome ventilado no futebol brasileiro, mais especificamente no Vasco e Santos. Ele ganhou notoriedade pelo trabalho no Vélez Sarsfield, onde foi campeão argentino com uma vantagem de três pontos para o Talleres, segundo colocado. Em sua passagem pelo clube argentino, Quinteros esteve à frente do time em 32 partidas, com 19 vitórias, nove empates e somente quatro derrotas. Nascido em Santa Fé, na Argentina, Gustavo Quinteros é naturalizado boliviano e defendeu a seleção do país enquanto jogador. Como técnico, trabalhou em diversos clubes e seleções na América Latina, como San Lorenzo e Vélez Sarsfield na Argentina, Blooming, Bolívar e Oriente Petrolero na Bolívia, Emelec no Equador e Universidad Católica e Colo-Colo no Chile. Além disso, passou por Al-Nassr e Al Wasl no mundo árabe e comandou as seleções da Bolívia e do Equador. Grêmio se frustra em negociações com Pedro Caixinha A prioridade do Imortal passou a ser fechar a contratação de um novo comandante depois de preencher lacunas na diretoria e comissão fixa. Assim, o clube começou a intensificar suas movimentações com os candidatos a substituto de Renato Gaúcho. Após a negativa de Tite, seu plano A, o Tricolor Gaúcho sondou Arce e Fábio Carille, com a ajuda do ex-técnico Felipão, porém sem avanço nas conversas.