Fluminense – Retrospectiva 2024: Erros em profusão e luta contra queda marcam ano

Em temporada frustrante depois de tudo que o clube carioca viveu em 2023, a exceção ficou por conta do título da Recopa Sul-Americana em fevereiro. No restante, acumulou eliminações nas Copas e patinou em boa parte da campanha no Campeonato Brasileiro.

O ano de 2024 do Fluminense foi bem diferente da temporada anterior. Afinal, o clube chegou como campeão da Libertadores, porém não conseguiu engrenar ao longo desses doze meses e encerrou o ano na briga contra o rebaixamento. Coube a Mano Menezes ajudar o Tricolor a permanecer na elite do futebol brasileiro.

Ao longo do ano, Fernando Diniz não conseguiu repetir o mesmo trabalho de 2023 e foi demitido. Coube a Mano Menezes salvar o time do rebaixamento e ainda fazer com que o Fluminense garantisse uma vaga na Sul-Americana 2025.

Embalado pela disputa do Mundial de Clubes, mesmo com a goleada do Manchester City, o Tricolor chegava para dar sequência ao bom momento. No entanto, as contratações do primeiro semestre foram apostas que naufragaram.

Foi o mês que se tornou uma exceção para o que se viu no restante da temporada. Mesmo com uma campanha irregular no Carioca, o Tricolor reencontrou o algoz LDU, do Equador, e conquistou o título da Recopa Sul-Americana, em pleno Maracanã. Uma final para apagar de vez o fantasma do vice continental de 2008.

Em campo, o time teve muita dificuldade na pré-temporada, visto que a final do Mundial de Clubes foi no dia 22 de dezembro de 2023. O início do Carioca foi com jovens da base e quem não esteve na disputa do campeonato intercontinental.

Do elenco campeão da Libertadores, apenas um dos titulares deixou o clube no início do ano. Trata-se do zagueiro Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, e assinou contrato até junho de 2028.

No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, no Maracanã, enquanto no segundo o Tricolor não conseguiu reverter a desvantagem e foi eliminado do Campeonato Carioca.

Apesar do título, o Fluminense encerrou fevereiro sem vencer clássicos no Campeonato Estadual. Foram dois confrontos, com o empate sem gols com o Vasco, e o revés por 2 a 0 para o Flamengo, ambos no Maracanã.

ABRIL

Esse mês foi marcado pela estreia do Fluminense na Libertadores, que buscava o bicampeonato, e no Brasileirão. No torneio continental, um empate por 1 a 1, no Peru, com o Alianza Lima. Já na competição nacional, o Tricolor ficou com a igualdade no placar diante do Bragantino, no Maracanã, por 2 a 2.

O primeiro triunfo na Libertadores veio com gol de um ídolo: Germán Cano. Além disso, Marquinhos ampliou o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, no Maracanã. Alianza Lima, do Peru, e Cerro Porteño, do Paraguai, completavam o Grupo A do torneio.

Pelo Campeonato Brasileiro, a única vitória das onze primeiras rodadas foi no clássico com o Vasco, no Maracanã. Paulo Henrique Ganso e Martinelli estufaram a rede para o time de Laranjeiras, enquanto Vegetti descontou para o Cruz-Maltino.