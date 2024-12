Everson renova contrato com Atlético por mais dois anos

Foto: Pedro Souza / Atlético / Crédito: Pedro Souza

Fim da novela! A parceria entre Atlético e Everson terá sequência, já que clube e goleiro se acertaram pela extensão do vínculo por mais dois anos. Assim, o novo contrato passa a ser válido até 2027. De acordo com apuração do Jogada10, prevaleceu o desejo do jogador de seguir em Belo Horizonte, cidade em que já estava estabelecido. Além disso, a valorização salarial também contribuiu para a sua permanência no Galo. Com a proximidade do término Campeonato Brasileiro, o Bahia demonstrou interesse na contratação de Everson. Com isso, o Esquadrão de Aço enviou uma oferta no fim de novembro ao Atlético. O clube nordestino propôs ao goleiro um contrato de três anos, com a possibilidade de extensão automática. Além disso, a promessa salarial girava em torno de R$ 1 milhão.

