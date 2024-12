Em primeira entrevista, Dudu promete dedicação e quer explicar imbróglio de julho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eu que agradeço o carinho, tudo o que fizeram por mim. A mensagem para o torcedor é acreditar no projeto. Estou muito feliz, feliz por voltar. No meio do ano, houve o contratempo, mas no dia 3 de janeiro, na coletiva, vou explicar e eles vão entender. Fico feliz pela confiança do Alexandre (Mattos), do Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF) e pelo respeito. Minha palavra está sendo cumprida. O que aconteceu no meio do ano, o torcedor vai entender bastante”, disse Dudu em conversa com a “Samuca TV”, do jornalista Samuel Venâncio.