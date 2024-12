Dudu e família festejam o Natal com a camisa do Cruzeiro

Maior contratação cruzeirense até o momento, apoiador agita as redes desejando boas festas com ele e a família devidamente uniformizados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dudu é, até o momento, o principal reforço do Cruzeiro para a temporada de 2025. Mas, além dele, a diretoria já confirmou a contratação do atacante em alta, Bolasie (ex-Criciúma), Christian (ex-Athletico) e Rodriguinho (ex-América-MG). Todos aguardam, ainda, a confirmação do maior de todos: Gabigol, que se desvinculou do Flamengo.