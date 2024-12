Botafogo vai dobrar quantia a receber com novo patrocinador máster

A excepcional temporada do Botafogo, com os títulos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, também deve dar frutos ao clube fora de campo. Isso porque a tendência é a de que o rendimento atraia novos parceiros e benefícios financeiros. Prova disso é que o Alvinegro tem negociações avançadas com uma casa de apostas para estampar sua marca no espaço mais nobre do seu uniforme em 2025. As tratativas giram em torno de R$ 55 milhões por ano e a quantia pode ter um acréscimo pelas metas previstas em contrato, se a equipe seguir empilhando títulos. A informação é do portal “ge”.

Tal cenário tornou-se possível para o Glorioso, já que o vínculo com a antiga patrocinadora máster, a Parimatch, chegou ao fim. A parceria teve duração de dois anos. Caso as tratativas com a outra casa de apostas tenha um desfecho positivo, o auxílio financeiro anual será o dobro do que recebia da empresa ucraniana. Afinal, a Parimatch desembolsou R$ 55 milhões em todo o contrato, ou seja, R$ 27,5 milhões por ano.