Após maus resultados, Sporting troca o treinador

Time português busca ~Rui Borges no Vitória de Guimares substituto de João Pereira, que ficou pouco mais de um mês no comando

Após pouco mais de um mês no comando do Sporting de Lisboa, João Pereira está de saída. O treinador do time B assumiu a vaga de Ruben Amorim e que foi para o Manchester United. Porém, após uma série de péssimos resultados, será substituído por Rui Borges.O novo comandante é do Vitória de Guimarães.

A situação de João Pereira, com contrato até junho de 2027, ficou insustentável após o empate do Sporting com o Gil Vivente. Afinal, o tropeço resultou na perda da liderança dos Leões no campeonato português. Além disso, em apenas 43 dias no comando, Pereira, ex-jogador sportinguista viu um time que liderava o Campeonato Português com folga e estava em segundo lugar na fase de pontos corridos na Champions cair para a vice-liderança no campeonato nacional (o Benfica assumiu) e para o 10º lugar na Liga dos Campeões. Foram 4 derrotas, 3 vitórias e 1 empate. Isso com o time jogando mal em quase todos os jogos. A exceção foi na estreia de Pereira, um 6 a 0, mas contra um time da zona de acesso (Amarante) na Taça de Portugal.