Amorim ameniza situação envolvendo Rashford no Manchester United

“Como qualquer outro jogador, espero o melhor que ele pode ser. Se você quer ter um grande talento, grande desempenho, impulsione todos neste momento. Alguns caras têm uma grande responsabilidade no time porque estão aqui por muito tempo. Este é talvez um dos momentos mais baixos do nosso clube, então temos que enfrentá-lo e ser fortes neste momento. É isso que eu quero de cada jogador do time”, disse.

Amorim optou por deixar Rashford de fora dos últimos três jogos do Manchester United. No entanto, entre estas partidas, o atacante falou em uma entrevista que estava se preparando para um novo desafio. Aliás, ele despertou interesse de clube da Arábia Saudita.

Assim, o técnico revelou que conversa com o jogador todos os dias, assumiu a responsabilidade pela escolha e, portanto, afirmou que vai sempre pensar no melhor para a equipe.

“Falo com ele todos os dias. Não sobre a entrevista, mas sobre a performance. (É uma) situação normal (Rashford falar do futuro). Quando eu sentir que é o momento certo, vou mudar alguma coisa. Até lá, vou continuar pensando o que é melhor para o time. É minha decisão, somente minha decisão. Ele quer jogar. Falei com muitos jogadores, individualmente e durante o treinamento. Estou tentando fazer as coisas do meu jeito e é a única maneira que conheço. Se eu não fizer isso, vou me perder, e não vou me perder. Eu sei o que estou fazendo”, garantiu.