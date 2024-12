Vídeo de Júnior Santos, do Botafogo, lutando boxe em cima de trio elétrico viraliza

Jogador do Glorioso organizou partida beneficente em sua cidade natal, na Bahia, e depois celebrou com noitada pelas ruas

Júnior Santos não poderia encerrar o histórico ano de 2024 sem retornar parte de seu sucesso às origens. Um dos pilares da soberania botafoguense na temporada, o jogador organizou uma partida beneficente em Conceição do Jacuípe, na Bahia, e depois ainda participou do desfile de trio elétrico pelas ruas de sua cidade natal.

A partida beneficente no Estádio Roseirão arrecadou alimentos para instituições de amparo social. Júnior Santos participou das atividades com a camisa do Botafogo e, inclusive, balançou as redes levando os torcedores à loucura.