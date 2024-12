Vasco encaminha contratação do goleiro Daniel Fuzato

Jogador do Eibar, da Espanha, chega sem custos a princípio para ser o reserva de Léo Jardim. Cruz-Maltino vai ficar com 75% dos direitos

O Vasco segue em busca de reforços para a temporada 2025. Diante disso, o clube encaminhou a contratação do goleiro Daniel Fuzato junto ao Eibar, da Espanha. O goleiro vai assinar contrato válido por dois anos, mas antes disso vai realizar os exames médicos.

O Cruz-Maltino caminha para fechar uma transferência em definitivo, com o clube espanhol segurando parte dos direitos econômicos do goleiro de 27 anos. Os espanhóis vão ficar com 25%, enquanto o Cruz-Maltino com 75% dos direitos econômicos do jogador. Com passagens pelas seleções sub-17, sub-20 e sub-23, além de ter uma convocação à principal, Fuzato, aliás, quer voltar ao Brasil por questões familiares.