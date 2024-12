São Paulo acerta com nova patrocinadora para 2025

Elgin, empresa que atua nos segmentos de climatização e refrigeração, estampará sua marca na camisa do Tricolor no ano que vem / Crédito: Jogada 10

O São Paulo anunciou, na manhã desta segunda-feira (23/12), um novo patrocinador para a sua camisa. Trata-se da Elgin, empresa de produtos para uso residencial e comercial. Os valores do acordo com a companhia não foram divulgados, mas ela estampará sua marca na linha frontal central (acima do escudo do time na camisa).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A estreia oficial da marca na camiseta tricolor em campo será internacional. Afinal, está prevista para o embate entre São Paulo e Cruzeiro, na Florida, nos Estados Unidos. Os times se enfrentam no dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, localizado em Orlando, como parte da FC Series. Já com a logo da nova patrocinadora centralizada na região superior da camisa, o São Paulo é um dos três times brasileiros a marcar presença no torneio.