Santos anuncia a contratação do técnico Pedro Caixinha

Português assina contrato com o Peixe até dezembro de 2026 e já inicia planejamento do elenco para a próxima temporada

Depois de muitas procuras pelo mercado, o Santos definiu, enfim, o novo treinador para a temporada 2025. Nesta segunda (23), o clube anunciou a contratação do técnico Pedro Caixinha, que assinou até o fim de 2026. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, e o CEO Pedro Martins comunicaram a contratação do treinador português, em coletiva na tarde desta segunda-feira. Ele assume o comando após a saída de Fábio Carille, fechado com o Vasco.

“Procurei mostrar que o caminho não seria fácil. Pelo alinhamento de todos nós e buscar um treinador que entendesse momento e valores do Santos, conseguiríamos superar obstáculos. Gostaria de dar boas vindas ao Pedro Caixinha”, afirmou Pedro Martins, que também foi anunciado pelo Santos nesta segunda-feira para o cargo de CEO.

O novo técnico do Santos, aliás, já está ativo na execução do planejamento de futebol para 2025, e na definição do elenco de atletas para o próximo ano.

O técnico português, de 54 anos, deixou o Bragantino em outubro e chegou a negociar com o Grêmio antes de fechar com o Santos. Ele, aliás, chega ao clube acompanhado de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Pedro Malta e José Belman e pelo preparador físico Polyvios Kyritsis.

Pedro Caixinha, afinal, tem uma carreira extensa como treinador, com passagens por clubes de diversos países, incluindo Santos Laguna e Cruz Azul, no México, Rangers, na Escócia, Talleres, na Argentina, e Al Shabab, na Arábia Saudita. No Brasil, ele comandou o Bragantino antes de assumir o Peixe.