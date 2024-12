Pedro Martins deixa o cargo de Diretor de Futebol do Botafogo

O Botafogo anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), que Pedro Martins não ocupará mais o cargo de diretor de Futebol do clube a partir de 2025. Além disso, o clube carioca agradeceu o profissional e afirmou que o executivo decidiu seguir novos desafios em sua carreira

“O executivo deixa o Clube para seguir novos desafios em sua carreira. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Martins foi peça importante na liderança do sucesso esportivo do Botafogo neste ano histórico que foi 2024. O Clube agradece o profissional pelos relevantes serviços prestados e deseja muito sucesso em seus futuros projetos”, publicou.