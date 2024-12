Palmeiras terá negociação complexa por Vitor Roque

Alviverde estaria disposto a pagar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pelo atacante, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Bétis / Crédito: FSG

O Palmeiras se destaca nesta janela de transferências até o momento. O Verdão já contratou o uruguaio Facundo Torres, tem acordo encaminhado com Paulinho, do Atlético-MG, e agora deseja comprar em definitivo Vitor Roque. No entanto, o clube paulista terá uma negociação complicada para concretizar a volta do atacante para o Brasil.

Vitor Roque é titular e vice-artilheiro do Betis. De acordo com o colunista André Hernan, do UOL, o clube alviverde estaria disposto a pagar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pelo atacante. A negociação seria improvável. No entanto, o limite salarial do Betis pode viabilizar o negócio. De acordo com o Sport, o time de Sevilha deseja se reforçar e para isso precisará se desfazer de alguns atletas.