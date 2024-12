Palmeiras aposta em interesse de Andreas Pereira para contratar meia

Jogador demonstrou vontade de defender o Verdão em 2025 e interesse pode virar trunfo do Alviverde com o Fulham nas negociações / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue com sua postura agressiva no mercado, buscando se reforçar para a próxima temporada. Um dos alvos do Verdão neste momento é Andreas Pereira. O jogador está no Fulham, da Inglaterra e tirá-lo da Europa não deve ser uma tarefa fácil. Contudo, o Alviverde conta com um trunfo nas tratativas: o interesse do próprio atleta em vir para o Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante as tratativas com a diretoria alviverde, Andreas Pereira sinalizou o interesse de jogar no Palmeiras. Foi por isso que ele deu sinal verde aos seus empresários para continuar a negociação, atualmente entre os clubes. A dificuldade do Verdão neste momento é chegar em um denominador comum com o Fulham. A intenção é comprar os diretos do atleta de forma direta, sem envolver atletas, assim com está sendo com Paulinho, do Atlético-MG.