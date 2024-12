Mattos confirma acerto do Cruzeiro com Bolasie e campeão da Libertadores com Botafogo

No mesmo dia do anúncio de Dudu, clube dá como favas contadas as chegadas do ex-atacante do Criciúma e do meia Eduardo, sem espaço no Glorioso / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro segue a todo vapor no mercado da bola. No mesmo dia em que anunciou o retorno de Dudu, o clube mineiro já dá como favas contadas as contratações do meia Eduardo, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, e do atacante Yannick Bolasie, ex-Criciúma. Diretor de futebol da Raposa, Alexandre Mattos enfatizou, nesta segunda-feira (23), que a dupla para o setor ofensivo deve desembarcar em Belo Horizonte em breve. Ambos chegarão sem custos ao Cruzeiro, já que estavam sem contrato em suas antigas equipes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Temos apalavrado o Eduardo, um jogador interessante, que joga em várias posições, e o Bolasie. Mas é aquilo, tem que assinar, chegar, fazer exame. Se não mudar nada…”, disse, em entrevista à Rádio Itatiaia,