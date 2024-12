Mano abre o jogo sobre chances de Arias deixar o Fluminense

Destaque do Fluminense nas últimas temporadas, Jhon Arias alimenta o desejo de atuar na Europa e deve conseguir nesta janela transferências. Contudo, enquanto não há propostas, o Tricolor e sua torcida desejam a permanência do colombiano. Além deles, o técnico Mano Menezes também acredita que ele tem uma pequena chance de ficar até a disputa do Mundial de Clubes 2025.

“Essa questão do Arias vem se arrastando um pouquinho, no sentido da intenção do jogador, que é justa, de jogar na Europa. Ele quer estar na Europa de primeiro mundo, então as coisas precisam vir de lá para cá, para que seja interessante pro atleta e pro clube. Vamos ver como as coisas vão andar nos próximos dias. É uma perda sem dúvida considerável em termos de talento individual”, lamentou Mano à rádio Bandeirantes.

“A obrigação é passar da fase de grupos. Depois fica maior o nível técnico. Mas em um jogo, em uma partida, as estratégias e o convívio com a pressão extrema fazem o jogo ser diferente. Em um jogo pode acontecer de tudo”, destacou.

Proposta recusada

Arias recusou a última proposta de renovação do Fluminense, visto que seu estafe entendeu que houve desacordo em uma promessa do clube. O próprio Mario Bittencourt, em entrevista no começo de outubro, confirmou que venderia o jogador para a Europa, desde que pelo preço justo. O Tricolor, segundo o “ge”, recusou oferta de 12 milhões (cerca de R$ 77 milhões no câmbio atual) do Galatasaray pelo colombiano.

Acreditou-se, então, que o rendimento de Arias poderia diminuir, mas muito pelo contrário. O colombaino foi o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras no ano passado, com 14 gols. Ele ainda contribuiu com mais oito assistências.

