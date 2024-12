Manchester United enfrenta infestação de ratos em Old Trafford

O problema não é recente, mas ganhou destaque após uma inspeção de higiene revelar fezes de ratos em algumas suítes de Old Trafford e em um quiosque de comida para os torcedores. Por conta disso, a avaliação de higiene alimentar do estádio caiu de quatro para duas estrelas, sendo exigidas melhorias imediatas.

O momento ruim do Manchester United parece não dar trégua. Além dos resultados decepcionantes em campo, o clube agora enfrenta uma infestação de ratos.

De acordo com informações do jornal ‘Daily Mail’, o clube já trabalha com empresas especializadas no controle de pragas e adotará medidas para resolver a situação.

A infestação está relacionada à localização do estádio, que fica entre um canal e uma linha de trem. O problema se agrava no inverno, quando as temperaturas mais baixas levam os animais a procurar lugares mais quentes e protegidos.

Durante uma partida do Manchester United com o Bodo/Glimt, em novembro, pela quinta rodada da Liga Europa, um rato foi flagrado no campo. Além disso, outro animal foi encontrado morto embaixo de um assento da arquibancada.