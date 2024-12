Luiz Henrique não garante permanência no Botafogo em 2025

Atacante foi eleito melhor jogador da Libertadores e também conquistou o Campeonato Brasileiro nesta temporada / Crédito: Vitor_Silva

Luiz Henrique foi um dos destaques do futebol brasileiro em 2024 e chama atenção do mercado. O atacante, aliás, ainda não confirmou sua permanência no Botafogo para 2025. O atacante está sendo muito cobiçado no mercado, e especula-se que propostas podem chegar na casa dos 35 milhões (R$ 225 milhões na atual cotação). “Ainda não sei, estou pensando, vou falar com meus empresários para depois poder dar essa reposta”, disse o jogador do Botafogo em entrevista antes do Prêmio Fui Clear, que acontece nesta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Pantera Negra, que brilhou também pela Seleção Brasileira em 2024, reforçou que seu sonho é ser eleito o melhor jogador do mundo. “Eu tenho que trabalhar a cada dia, me dedicar, independente do lugar, eu trabalho muito, faço de tudo, para que um dia, se Deus quiser, me torne o melhor jogador do mundo. Faço de tudo, como eu falei, vou me dedicar para isso — falou o camisa 7, que celebrou a grande temporada que teve: “No começo do ano eu comecei abaixo, mas meu desempenho nos treinamentos, nos jogos, eu reencontrei meu futebol. Trabalho com humildade esperando sempre uma oportunidade, que quando chegar eu vou agarrar, por isso neste ano eu joguei como joguei por muitas pessoas que me ajudaram, estou feliz por esse ano maravilhoso”, disse o jogador.