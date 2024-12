Léo comunica que não deseja seguir no Vasco em 2025

Zagueiro, que foi contrato ainda no início da gestão da 777 Partners, quer buscar novos ares por conta do desgaste com a torcida cruz-maltina

O zagueiro Léo não quer permanecer no Vasco para 2025. O camisa 3 comunicou à diretoria do Cruz-Maltino que deseja ser negociado pelo clube. Além disso, a manifestação dele aconteceu antes mesmo da contratação do técnico Fábio Carille. A informação é do “ge”.

O defensor entende que sua relação com a torcida sofreu um desgaste ao longo da temporada e uma mudança de ares é o melhor caminho. Léo tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, mas o clube deseja recuperar parte dos três milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época) em sua contratação.