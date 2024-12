Inter vence Como e segue na briga pela liderança do Italiano

Com gols de Carlos Augusto e Marcus Thuram, equipe mantém boa fase e fica a três pontos da líder Atalanta, com um jogo a menos

A Inter de Milão, atual campeã italiana, manteve a boa fase no Calcio e segue firme na briga por mais um título nacional. Nesta segunda-feira (23), a equipe aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o Como por 2 a 0, no Giuseppe Meazza, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

A Inter dominou a partida do início ao fim, enquanto o adversário apostou nos contra-ataques para tentar surpreender. No entanto, o placar só foi inaugurado no segundo tempo, quando Carlos Augusto, aos 48 minutos, cabeceou para o gol após cobrança de escanteio de Çalhanoglu.