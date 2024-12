Hércules é a contratação mais cara da história do Fluminense

Volante, de 24 anos, lidera a lista quando o assunto é números absolutos, porém cai para quarto com os valores corrigidos

O Fluminense surpreendeu o mercado ao anunciar a contratação de Hércules, do Fortaleza, na última sexta-feira (20). Assim, o volante, que custou R$ 29 milhões (70% dos direitos econômicos), se tornou a contratação mais cara da história do clube em valores absolutos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, esta transação superou a de Facundo Bernal, adquirido por R$ 20,2 milhões, no meio deste ano, vindo do Defensor, do Uruguai.