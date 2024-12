Grêmio será obrigado a mudar rota em busca por novo treinador

O Grêmio retorna à estaca zero na busca por um novo treinador. Isso porque as negociações antes avançadas com Pedro Caixinha tiveram um desfecho negativo. As partes tinham chegado a um acordo verbal pelo tempo de contrato e remuneração. Contudo, uma cláusula no vínculo foi citada como um dos principais motivos para impedir a concretização do negócio, além de um pacote de pedidos do português. Deste modo, o clube tomou a decisão de encerrar as tratativas com o treinador nesta segunda-feira (23). Com isso, a tendência é a de que o Tricolor Gaúcho volte as suas atenções a outros nomes anteriormente em pauta como são os casos de Cléber Xavier, bem como os argentinos Hernán Crespo e Matias Almeyda.

O primeiro profissional foi ex-assistente de Tite no Flamengo e Seleção Brasileira. Cléber se movimenta para iniciar carreira solo e foi bem avaliado internamente pelo clube. Crespo já teve uma passagem pelo São Paulo, mas está livre no mercado. Neste cenário, um possível trunfo é a admiração do presidente Alberto Guerra. Além de outro argentino, Matias Almeyda, que atualmente trabalha no AEK, da Grécia.