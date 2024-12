Grêmio bate martelo sobre negociação com Pedro Caixinha

Partes chegaram a firmar um acordo verbal, com pendência apenas de assinatura, mas imbróglios de última hora paralisaram as tratativas

A direção do Grêmio encerrou definitivamente, na manhã desta segunda-feira (23), as negociações por Pedro Caixinha. O Tricolor chegou a firmar um acordo verbal com o técnico, mas desistiu após o pacote de pedidos do português e segue as buscas pelo sucessor de Renato Gaúcho.

Dirigentes do Tricolor desistiram da contratação após concluírem que empresários de Caixinha criaram dificuldades para inviabilizar o acordo. Segundo informação de Eduardo Gabardo, da Gaúcha ZH, a tratavam-se de situações “impossíveis de serem contornadas” internamente. O representante do técnico, Daniel Lorenz, oficializou o encerramento das negociações à Rádio Itatiaia na manhã desta segunda-feira (23). Dirigentes gremistas ainda não se manifestaram.