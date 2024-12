Fluminense busca a contratação de Paulo Baya, destaque do Goiás em 2024

O Fluminense segue forte no mercado para qualificar o elenco e ter uma temporada bem diferente em 2025. Assim, o clube carioca negocia a contratação do atacante Paulo Baya, destaque na Série B 2024 pelo Goiás, que pertence ao Primavera (SP). A informação é do canal Jornada 1902.

Dessa forma, no primeiro momento, o foco do Tricolor é trazer o jogador por empréstimo. No início de 2024, o jogador chegou ao Esmeraldino e teve um ótimo desempenho. Ao todo, foram 19 gols (oito na Série B) e seis assistências em 52 jogos na temporada.