Ex-Vasco celebra temporada pelo Yokohama FC

O volante Yuri Lara viveu um grande ano pelo 2024 pelo Yokohama FC. Em sua segunda temporada pela equipe japonesa, o brasileiro foi um dos destaques da equipe e ajudou na conquista do acesso para a J-League, a principal divisão do futebol do Japão. Dessa forma, o grande desempenho colocou-o na seleção da J-League 2, como um dos melhores volantes da competição.

“Fico feliz de ter feito uma grande temporada e de estar na seleção da J-League 2. Foi um trabalho com muito foco e dedicação no dia a dia desde o início do ano, e que terminou de forma muito positiva para nós. Espero que o próximo ano seja ainda melhor e que venham novas metas e conquistas. Foi a temporada mais goleadora de minha carreira. Além disso, conseguimos o grande objetivo do Yokohama FC no ano, que era o acesso para a primeira divisão do Japão. Sem dúvidas foi um 2024 muito especial, e só tenho a agradecer aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos que me ajudaram no desenvolvimento esse ano para mostrar o meu melhor futebol e ajudar o meu time dentro de campo”, disse.

Com 76 pontos, o Yokohama FC terminou com o vice-campeonato da J-League 2 em 2024 e garantiu o acesso da equipe para a divisão de elite.

