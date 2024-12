Em conversas por renovação com Botafogo, Gatito recebe proposta do Cerro Porteño

Goleiro, que tem contrato com Alvinegro até dezembro de 2024, é procurado pelo clube paraguaio diretamente. Clube carioca deseja permanência / Crédito: Jogada 10

O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, recebeu uma proposta do Cerro Porteño, do Paraguai, clube onde começou a sua carreira. No entanto, o arqueiro, que tem contrato até o fim de 2024, negocia a renovação de contrato com o Glorioso, mas ainda não está definido entre as partes. A diretoria alvinegra busca agilizar as conversas e confia na permanência do jogador. A informação é do “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O clube paraguaio procurou diretamente Gatito para tentar a contratação. Do outro lado, o Botafogo tem interesse em permanecer com o goleiro pela importância do atleta dentro do vestiário e é um reserva de nível elevado para John. A tendência, aliás, é por um acerto.