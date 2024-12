Cuca ganha força nos bastidores do Atlético

O Galo queria mudar a linha de treinadores e optar por um nome português. A negociação com Luís Castro avançou até determinado momento, mas, no sábado à noite, a agremiação mineira desistiu da contratação do ex-técnico do Botafogo.

O Atlético segue no mercado para anunciar seu novo treinador. A expectativa é que o Galo faça o anúncio o quanto antes para dar sequência ao planejamento alvinegro. Com os problemas envolvendo os portugueses, o nome de Cuca ganha força nos bastidores.

Dessa forma, o nome de Cuca ganha cada vez mais força. Dentro do Atlético, ele é visto como uma boa opção, sobretudo, diante dos resultados que sempre entregou: campeão da Copa Libertadores em 2013, além de campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021. Vale ressaltar ainda que o grupo campeão da Copa do Brasil em 2014 foi formado sob sua liderança.

Contato do Atlético

A reportagem do Jogada10 entrou em contato com uma pessoa ligada ao treinador Cuca, que informou que o clube ainda não formalizou qualquer conversa com o comandante.

No entanto, o Jogada10 apurou, há alguns dias, que a possibilidade de treinar o Atlético novamente agrada ao treinador, especialmente considerando um projeto maior.