CEO da SAF do Fortaleza explica negociação de Hércules com Fluminense

Ainda na conversa, Marcelo Paz rebateu as críticas pelo valor que Hércules foi vendido ao Fluminense. O negócio fechou em R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos, o que supera a de Moisés e se torna a maior do futebol cearense. Também vira a maior compra da história do Fluminense em valores absolutos, superando os R$ 20 milhões de Facundo Bernal. Levando em conta os valores corrigidos, ele é a quarta maior — neste caso, o líder é Thiago Neves, por R$ 38,76 milhões em 2012.

“No período de um ano e meio, tivemos muitas sondagens. Braga (Portugal), Bétis (Espanha), Salernitânia (Itália), Austin (EUA), mas não se concretizou. A gente pediu 5 milhões de euros por 70% dos direitos, mas nunca chegou esse valor. Recentemente, um time do Brasil propôs 3,5 milhões, mas não aceitamos e voltei com 4,5, já que com 5 não estava andando”, disse entrevista do Mercado da Bola, do “ge” antes de complementar.

“Ainda teve muita gente que achou a negociação do Hércules ruim, é impressionante. Compramos por 200 mil e vendemos por 29 milhões. Nós trouxemos o Hércules para o sub-23, não era um atleta ainda pronto. Jogava no Atlético Cearense, clube menor aqui do estado, formador. Tinha saído daqui o Ederson, que hoje tá aí brilhando no Atalanta (da Itália). E aí a gente coloca o Hércules pra substituir o Ederson, olha só que loucura, ninguém conhecia naquele momento, e ele desenvolve tudo que desenvolveu”, destacou.

Promissor

Hércules, de 24 anos, tinha contrato com o Fortaleza até 2026. O atleta chegou ao Pici em 2021 para o sub-23 e logo despertou a atenção do técnico Vojvoda, que o conduziu ao profissional. No movimento, o Leão, aliás, pagou R$ 200 mil ao Atlético-CE. O Fortaleza tinha 55% dos direitos econômicos. O Atlético-CE tem 30%. O Tiradentes tem 15%. Ao todo, Hércules tem dois títulos do Cearense e dois títulos da Copa do Nordeste pelo Fortaleza.

