CBF e Globo fecham acordo por transmissão da Supercopa por três anos

CBF e emissora se acertaram para exibir competição até 2027. Botafogo e Flamengo vão decidir título no Mangueirão, em fevereiro do próximo ano

A CBF divulgou o acerto com a Globo pelo direito de transmissão da Supercopa do Brasil, que também é chamada de “Supercopa Rei”, pelos próximos três anos. Assim, a emissora terá a exclusividade para transmitir as decisões da competição em 2025, 2026 e 2027 em todas as plataformas. Com isso, os vencedores do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vão se enfrentar no dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão, em Belém, capital do Pará. O torneio que dá início a temporada nacional será decidido, de forma inédita, pelo clássico entre Botafogo e Flamengo.

Desta forma, o embate entre rivais cariocas terá a cobertura da Globo em TV aberta. Assim como em outros canais do grupo na TV paga, no caso Premiere no sistema pay-per-view e o SporTV. A competição ganhou a alcunha de “Supercopa Rei”, em uma homenagem da CBF para Pelé, que morreu em dezembro de 2022.