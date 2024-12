Caio Alexandre, do Bahia, fala sobre títulos do Botafogo: ‘Gratidão enorme’

Revelado pelo Botafogo, Caio Alexandre, que atualmente defende as cores do Bahia, admitiu estar feliz com o bom momento do clube carioca, que conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024. Assim, o jogador, de férias no Rio de Janeiro, participou do “Tá na Área”, do SporTV e citou sua gratidão pelo Alvinegro.

“A gente fica feliz pelos amigos. É um clube que eu tenho uma gratidão enorme, que me revelou para o futebol, que hoje merece estar tendo as suas conquistas. Tenho amigos lá até hoje, mandei mensagem para alguns parabenizando”, disse.