Benfica vence Estoril e assume liderança do Português

O Campeonato Português 2024/25 tem um novo líder. O Benfica venceu o Estoril Praia por 3 a 0, nesta segunda-feira (23), no Estádio da Luz, em Lisboa, e assumiu a liderança isolada da liga portuguesa. Os gols foram marcados por Vangelis Pavlidis, aos 28 minutos, e Amdouni, que balançou a rede duas vezes na segunda etapa, neste duelo da 15ª rodada da competição.

Dessa maneira, os Encarnados chegaram à 12ª vitória no Campeonato Português e agora lideram de forma isolada, com 38 pontos, um a mais que o vice-líder Sporting. Além disso, o Benfica terá o rival como próximo adversário no domingo (29). Por outro lado, o Porto também está na briga pela liderança e está na terceira posição, com os mesmos 37 pontos do Leão.