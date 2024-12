Adílio ganhará homenagem em Jogo das Estrelas

Terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo, em 617 oportunidades, faleceu em agosto, aos 68 anos / Crédito: Jogada 10

Adílio ganhará uma das homenagens especiais na 20ª edição do Jogo das Estrelas, no próximo sábado (28/12), no Maracanã. O eterno camisa 8 do Flamengo, que faleceu em agosto, aos 68 anos, foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra em toda história. “Nosso querido Brown nos deixou esse ano, mas merece todas as homenagens por tudo que fez pelo Flamengo e pelo nosso futebol. Criamos uma amizade muito grande, desde moleques. Mesmo depois que parou de jogar, continuou firme no clube e, junto com o Júlio César, criou o Master do Flamengo, viajando por tudo quanto é canto do Brasil. Adílio sempre foi um cara espetacular. Só tenho a lamentar a partida dele tão cedo”, declarou Zico.

Depois de 11 anos na base do Flamengo, Adílio, enfim, jogou no profissional de 1975 a 1987 e fez 617 partidas. Apenas dois jogadores, ambos de sua geração, fizeram mais jogos do que ele pelo clube: Júnior (875) e o próprio Zico (732). Conquistou todos os títulos possíveis, entre eles a Libertadores e o Mundial, e se eternizou num grupo seleto de ídolos imortais rubro-negros.

O evento beneficente do Brasil, organizado por Júnior Coimbra e comandado por Zico desde 2004, afinal, vai destinar neste ano parte dos recursos para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A famosa preliminar com o Jogo dos Artistas, aliás, acontece às 16h, com os craques entrando em campo às 18h30. Ainda haverá um show às 18h. Internacionais: Nomes como o ex-lateral-direito espanhol Michel Salgado e os ex-atacantes Patrick Kluivert, da Holanda, Ricardo Quaresma, de Portugal, e Kevin Kurányi, alemão nascido no Brasil, estarão no jogo. Além deles, o congolês Bolasie, atração do Criciúma no Brasileirão 2024, e figurinhas já carimbadas como Gamarra, Sorín e Petkovic também estarão presentes.