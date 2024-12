A caminho do Cruzeiro, Gabigol tem mais que o dobro de seguidores que o clube

Gabigol conta com 23 milhões de seguidores nas seis principais redes sociais, mais que o dobro do Cruzeiro, que tem 10,9 milhões

O grande reforço do Cruzeiro para a temporada 2025 será o atacante Gabigol. Aliás, ele deve representar um crescimento e fortalecimento digital da Raposa nas redes sociais, já que tem mais que o dobro de seguidores.

Um dos jogadores mais midiáticos do Brasil, Gabigol conta com 23 milhões de seguidores nas seis principais redes sociais. Isso representa, portanto, mais que o dobro do Cruzeiro, que tem 10,9 milhões de seguidores nas mesmas plataformas. Considerando apenas o Instagram, Gabriel Barbosa tem 12,3 milhões de seguidores. Já o Cruzeiro, o número é bem menor: 2,9 milhões de fãs.