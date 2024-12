‘Fez uma escolha’: Iza quebra silêncio sobre relação com Yuri Lima após nascimento de Nala

Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Escolha do nome

Iza também revelou que ela e Lima escolheram o nome “Nala” por inspiração na personagem do filme “O Rei Leão”. Além disso, a cantora revelou que a origem africana e o diversos significados entre “dádiva” e “rainha” também foram cruciais para decisão.

Yuri Lima e Iza

O fim do namoro do casal ficou marcado por uma polêmica de infidelidade por parte do ex-atleta. Iza comunicou o término através de um vídeo no Instagram em que revelou a traição de Yuri com uma mulher que ele “nunca tinha deixado de conversar”.

A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Yuri deixou o Mirassol pouco tempo depois para, segundo fontes, trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação.

Desde os boatos de reconciliação, Iza só voltou a aparecer no Instagram do pai de Nala na semana passada, após o lançamento do clipe da música dedicada à filha.

