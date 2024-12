Vasco abre conversas com Marcos Paulo, ex-Fluminense e São Paulo

Em 2021, o atleta chegou aos Colchoneros, porém jamais conseguiu ter regularidade e seguiu para outros clubes por empréstimos. Um deles aconteceu em 2023, quando defendeu as cores do São Paulo. Agora, um novo retorno ao futebol brasileiro e carioca é visto com bons olhos.

Após o fim da temporada, o Vasco segue forte no mercado para qualificar o elenco para 2025. Assim, o clube carioca tem interesse no atacante Marcos Paulo, meia do Atlético de Madrid. Aos 23, o jogador, revelado pelo Fluminense, conversa com o Cruz-Maltino para um possível empréstimo. A informação é do portal “Lance”

Com a contratação do técnico Fábio Carille, o Cruz-Maltino encaminhou a contratação do volante Tchê Tchê, que deixou o Botafogo, e do zagueiro Lucas Freitas, que estava emprestado pelo Palmeiras ao Juventude.

Vale lembrar que Marcos Paulo sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e desde então busca adquirir regularidade. No segundo semestre, assinou, por empréstimo, com o Molenbeek, equipe belga de John Textor, dono da SAF do Botafogo.