United dá vexame em casa e leva um baile do Bournemouth

Neste domingo, 22/12, em jogo pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebeu o Bournemouth, em Old Trafford. Levou uma surra. Afinal, com muita qualidade tática e aproveitando muito bem as oportunidades, o time visitante fez 3 a 0 nos Red Devils. Para desespero da torcida do United, que vê o time voltar a apresentar grande irregularidade, mesmo sob o comando recente do técnico Ruben Amorim (o português assumiu em novembro no lugar de Ten Hag). Huijsen, Justin Kluivert e Semenyo fizeram os gols.

Assim, o Manchester United, que não sai da crise, é apenas o 13º, com 22 pontos. Mas o Bournemouth vai muito bem. Afinal, chega aos 28 pontos e assume o 5º lugar (zona da Liga Europa).