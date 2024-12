Sporting apenas empata com o Gil Vicente, mas reassume a liderança do Português

O Sporting perdeu a chance de abrir uma boa vantagem na liderança do Campeonato Português. Fora de casa, a equipe ficou no empate, sem gols (0 x 0), com o Gil Vicente, pela 15ª rodada. Apesar de seguir em primeiro lugar, agora tem o mesmo número de pontos do Porto (37). Os Gilitas ocupam, no momento, a 10ª colocação, com 17 pontos. O Benfica, que entra em campo nesta segunda (23) contra o Estoril, pode assumir a liderança.

Na próxima rodada, os donos da casa visitam o Arouca no dia 27 (sábado), às 21h15 (de Brasília), enquanto os visitantes entram em campo dois dias depois (29), no clássico com o Benfica, no Estádio José Alvalade, às 21h30 (de Brasília).