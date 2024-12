Semn Vini e em jogo com homenagem a Navas, Real Madrid vence Sevilla

Para o Real Madrid, esta vitóriaa valeu ao time subir à vice-liderança, com 40 pontos. Mas está um ponto atrás do Atlético de Madrid, que no sábado venceu o terceiro colocado Barcelona (38 pontos). O Sevilla é o 12º colocado, com 22 pontos.

O Real Madrid, mesmo sem Vini Jr, suspenso, mostrou toda a sua força. Neste domingo, 22/12, o atual campeão mundial ( venceu o Pachuca na final no Qatar, na quarta-feira ) recebeu o tradicional time do Sevilla. Venceu por 4 a 2. O jogo foi no Santiago Bernabéu e valeu pela 18ª rodada. Mbappé, Valverde, Rodrygo e Brahim Díaz, fizeram os gols dos Merengues, com Romero e Lukébaquio marcando para os visitantes.

O jogo marcou a despedida de Jesús Navas, um dos maiores jogadores da história do Sevilla. Antes da partida, os jogadores do Real Madrid deram uma camisa autografada dos merengues. E a torcida aplaudiu de pé o jogador do time rival. Navas tem 39 anos e defendeu o Sevilla de 2003 a 2013, quando foi para o Manchester City, onde ficou até 201, quando voltou ao clube andaluz e segue até hoje.

Navas é considerado o maior jogador da história do Sevilla, clube pelo qual conquistou quatro Ligas Europa e duas Copas do Rei. Defendeu a Seleção da Espanha por anos e foi campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa em 2008 e 2012. No Manchester City, conquistou uma Premier League. Uma carreira de sucesso. Navas começou no banco e entrou no segundo tempo, sob aplausos.

Real Madrid e os belos gols

Com muita qualidade técnica, o Real Madrid fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 1, com belos gols. O primeiro aos dez minutos, quando Rodrygo avançou pela esquerda e deu passe para Mbappé, que de fora da área mandou uma bomba no ângulo direito do goleiro. Aos 20, quase uma cópia, mas desta vez quem recebeu de fora da área e mandou a bomba foi Valverde, no ângulo esquerdo do goleiro do Sevilla. Aos 34, Vázquez avançou pela direita, viu Rodrygo bem posicionado no meio da área e tocou para o chute certeiro do brasileiro. No minuto seguinte, mais um bonito gol, desta vez para o Sevilla.

Rodrygo entrou na área e passou para Mbappé, que tocou para Brahim Díaz, que, com um cruzamento de Sánchez pela direita, assistiu Romeu para o cabeceio.