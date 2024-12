São Paulo deve emprestar Galoppo ao Santos; veja detalhes da transação

Argentino teve poucas oportunidades no Tricolor e deve ser cedido ao Peixe por uma temporada, com obrigatoriedade de compra / Crédito: Jogada 10

São Paulo e Santos estão em negociação para a transferência de Giuliano Galoppo, que atuou pouco com Luis Zubeldía. Assim, as duas partes veem com bons olhos a transferência por empréstimo para o Peixe. O Tricolor tem a intenção de ceder o meia por um ano, com compra obrigatória ao fim do vínculo em caso de cumprimento de uma meta de jogos disputados, considerando a presença em pelo menos 45 minutos em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inicialmente, o Santos sugeriu que a compra ocorresse em caso de o jogador atuar em 80% das partidas. No entanto, o São Paulo indicou 50%. Dessa maneira, a tendência é que o acordo fique em 60%. Apesar do impasse, os dois clubes veem com otimismo a realização da transação.