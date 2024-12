Ruben Amorim destaca nervosismo do United em derrota

Manchester United sofreu goleada por 3 a 0 do Bournemouth em pleno Old Trafford neste domingo (22) pelo Campeonato Inglês

Ruben Amorim lamentou o fato de o Manchester United ter voltado a sofrer gols em lances de bola parada na derrota por 3 a 0 diante do Bournemouth. Ele afirmou que o resultado foi mais pesado do que a equipe merecia. O treinador do Manchester United comentou sobre o nervosismo da equipe, mas destacou que o time esteve mais próximo de empatar do que de sofrer o segundo e, posteriormente, o terceiro gol contra o Bournemouth.

“É um momento difícil, e sentimos isso claramente no estádio. Sofremos o primeiro gol novamente em uma jogada de bola parada, praticamente sem oferecer espaços. Apesar de não criarmos muito, conseguimos ganhar segundas bolas e tivemos várias chances. Estivemos muito perto de marcar, mas nessas situações precisamos ser mais efetivos”, analisou à DAZN.