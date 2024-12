Palmeiras – Retrospectiva 2024: um título no ‘pior’ ano da era Abel Ferreira

Verdão é campeão paulista, mas cai precocemente na Libertadores e na Copa do Brasil, além de terminar em segundo no Campeonato Brasileiro

A temporada de 2023 do Palmeiras pode estar sendo considerada a pior da era Abel Ferreira. Com apenas um título (Paulistão) em 2024, o Verdão acabou eliminado precocemente nas Copas e bateu na trave no Campeonato Brasileiro, terminando no segundo lugar. Neste meio tempo, o clube viveu turbulências, como críticas a Abel, a saída de um ídolo e a reeleição de Leila Pereira. Dessa forma, o Jogada10 relembra como foi a temporada do Alviverde.

Após um ano de muitas conquistas em 2023, o Palmeiras buscou reforçar o elenco para manter uma base vitoriosa. Para isso, o Verdão acertou as chegadas do volante Aníbal Moreno, o lateral-esquerdo Caio Paulista e os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro.

O Palmeiras disputou sua primeira final no ano no começo de fevereiro. O Verdão teve pela frente o São Paulo, pela decisão da Supercopa do Brasil, em Belo Horizonte. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, a partida no Mineirão acabou indo para os pênaltis. Contudo, Murilo e Piquerez pararam no goleiro Rafael e o Alviverde acabou ficando com o vice-campeonato.

Após o empate na estreia, o Palmeiras engatou e emendou três vitórias seguidas no mês de janeiro. Entre elas, um triunfo no clássico contra o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque. As outras vitórias aconteceram contra Inter de Limeira e RB Bragantino.

Contudo, na primeira partida do ano, o Palmeiras tropeçou. Empate em 1 a 1 com o Novorizontino, fora de casa, na estreia da equipe no Paulistão, onde era o atual bicampeão. Veiga chegou a abrir o placar, mas o time do interior empatou nos minutos finais da partida com Willian Farias.

Contudo, o jogo que mexeu com os ânimos na Academia de Futebol foi o Derbi contra o Corinthians. O Palmeiras vencia o arquirrival por 2 a 0, mas deixou o Alvinegro empatar nos minutos finais. Um detalhe, o Verdão jogou a reta final da partida com um jogador a mais, mas mesmo assim acabou cedendo o empate. O embate também ficou marcado pela falha do goleiro Weverton, no segundo tento do Timão.

De volta ao Campeonato Paulista, o Verdão se manteve bem na competição e sem perder nenhum jogo. No mês, foram seis jogos pelo Estadual, com quatro vitórias e dois empates e a primeira colocação do grupo

Nas quartas de final do Campeonato Paulista, Palmeiras não toma conhecimento da Ponte Preta e goleia por 5 a 1 no Allianz Parque. Assim, avançou sem sustos para a semifinal do Estadual.

Nos últimos jogos da fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras consegue um empate com o São Paulo, fora de casa, e uma vitória diante do Botafogo-SP, no Allianz Parque. Assim, a equipe de Abel Ferreira termina como o melhor time na classificação geral do Estadual.

Ainda em fevereiro, o Palmeiras acertou mais uma contratação. O meia Rômulo, destaque do Novorizontino, acertou com o Verdão e se apresentaria na Academia de Futebol após o final do Campeonato Paulista.

Na semifinal do Paulistão, Palmeiras tem mais trabalho, mas vence o Novorizontino por 1 a 0 no Allianz Parque. O gol da classificação veio dos pés de Endrick. Agora, o Verdão avançava para encarar o Santos na grande decisão.

No primeiro jogo da decisão do Estadual, Palmeiras perde para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. O embate também registrou a primeira derrota do Verdão no Campeonato Paulista. Assim, a equipe teria que reverter o placar no Allianz Parque para ficar com o tricampeonato.

ABRIL

Antes de decidir o Paulistão com o Santos, o Palmeiras estreou na Copa Libertadores. Com um time misto, o Verdão foi até Buenos Aires e arrancou um empate com o San Lorenzo. Os argentinos chegaram a abrir o placar, mas Piquerez garantiu a igualdade no Núevo Gasómetro.