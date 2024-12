Oscar está perto de retornar ao São Paulo após 14 anos

Diretoria encaminha acerto com o meia revelado pelo clube e há possibilidade de parceiro arcar com parte dos salários

O São Paulo avançou nas negociações para contratar o meia Oscar. Desde que deixou o Shanghai Port, clube chinês onde atuou por oito anos, o jogador era alvo da diretoria tricolor. Apesar de inicialmente demonstrar receio quanto à possibilidade de rejeição da torcida, devido à maneira como saiu do clube há 14 anos, Oscar e sua família perceberam um clima favorável para o retorno.

Aos 33 anos, o meia já tem ciência do valor que o São Paulo pode pagar e agora define os últimos detalhes, como a duração do contrato, que deve ser de três anos. O início do acerto foi divulgado por ESPN e Uol.