Mbappé curte boa fase e encerra 2024 em forma: ‘Adaptação acabou’

Após o jogo, Mbappé comemorou a volta da boa fase e admitiu que passou por problemas em seus primeiros seis meses de clube. Agora, na visão do jogador, as turbulências ficaram para trás.

Mbappé provou neste domingo (22) que pode ser o protagonista do Real Madrid. O atacante francês chamou a responsabilidade com a ausência de Vini Jr, suspenso, e foi um dos destaques da vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, no Santiago Bernabéu . O camisa 9 marcou um golaço de fora da área.

“Acho que nós nos conhecemos melhor, eu entrei na equipe e isso traz muitas mudanças, mas agora a adaptação acabou, como disse o Mister (Carlo Ancelotti, técnico do Real). Dá para ver em campo que me entendo melhor com meus companheiros e temos jogado sempre melhor”, garantiu o camisa 9.

O atacante afirmou que foi ao fundo do poço após a derrota para o Athletic Bilbao, quando desperdiçou até um pênalti. A partir do jogo no San Mamés, Mbappé marcou nas quatro partidas seguintes que esteve em campo.

“Posso dar muito mais, e sei que tenho muito mais nas pernas. Nos últimos jogos, estive melhor. O jogo contra o Bilbao me fez bem, cheguei ao fundo, eu perco um pênalti e nesse momento me dou conta que tenho que dar o máximo por essa camisa e jogar com personalidade”, destacou.

Mbappé marcou nos últimos quatro jogos

A recuperação do francês teve início no 3 a 0 sobre o Girona, quando marcou um gol. Em seguida, foi fundamental no triunfo fora de casa sobre a Atalanta por 3 a 2, pela Liga dos Campeões. No empate em 3 a 3 contra o Rayo Vallecano, não atuou por estar lesionado. Contudo, conseguiu se recuperar a tempo para jogar a final da Copa Intercontinental, quando abriu o placar no 3 a 0 sobre o Pachuca, do México. Neste domingo, um golaço de fora da área e um jogo de destaque.