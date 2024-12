Liverpool derrota Tottenham em jogaço e dispara no Inglês

Como um rolo compressor em grande parte do jogo, o Liverpool passou por cima do Tottenham em Londres, neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Sem serem ameaçados de fato nem quando o placar chegou a ficar em 2 a 1, os Reds derrotaram os anfitriões por 6 a 3, gols de Luiz Diaz (2), Mac Allister, Szoboslai e Salah (2), com Madison, Kulusevski e Solanke descontando. Com o resultado, o clube do norte do país disparou na liderança da competição, com 39 pontos e um jogo a menos que o Chelsea, que soma 35 na segunda posição. Já a equipe londrina caiu para 11º, com 23.

Liverpool sobra no primeiro tempo

O torcedor dos Spurs que foi ao estádio otimista com os nove gols nas duas últimas partidas – vitórias sobre o Southampton por 5 a 0 e o Manchester United por 4 a 3 – viu sua equipe sucumbir diante de um Liverpool irrestível na primeira etapa. Salah – com direito a uma bola no travessão – e Szoboslai já infernazavam o sistema defensivo adversário quando, aos 22, Trent Alexander-Arnold cruzou da direita na cabeça de Luiz Diaz: 1 a 0.